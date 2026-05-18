Гулиев рассказал о нюансах восстановления Карабаха и Восточного Зангезура Гулиев: в Карабахе и Восточном Зангезуре создается новое качество жизни

Азербайджан создает новое качество жизни на территориях Карабаха и Восточного Зангезура, заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. Он отметил, что восстановление освобожденных территорий и реализация программы «Великое возвращение» уже привлекли внимание иностранных партнеров, передает Report.

Мы не просто строим дома и возвращаем людей. Мы проектируем и создаем на этих территориях новое качество жизни. Уже около 90 тыс. человек живут, работают, учатся в Карабахе и Восточном Зангезуре. По всем этим вопросам у нас состоялись интересные обсуждения, — сообщил Гулиев.

До этого исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы заявил, что Азербайджан планирует восстановить порядка 200 городов, сел и поселков в Карабахе к 2035 году. По его словам, уже сегодня обеспечено возвращение населения в более чем 40 населенных пунктов в Карабахе.

Накануне в Азербайджане стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, продлится до 22 мая.