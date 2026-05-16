В Карабахе к 2035 году планируют восстановить 200 населенных пунктов

Ханкенди, Карабах, Азербайджан Ханкенди, Карабах, Азербайджан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Азербайджан намерен восстановить порядка 200 городов, сел и поселков в Карабахе к 2035 году, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы. По его словам, которые передает РИА Новости, уже сейчас обеспечено возвращение жителей более чем в 40 населенных пунктов региона, и эта работа планомерно продолжается.

По подсчетам, до 2035 года в Карабахе и Восточном Зангезуре будет восстановлено около 200 городов, сел и поселков, — сказал Гасымлы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва передаст азербайджанским коллегам ответ по дипломатическим каналам на заявление МИД республики с требованием не упоминать Карабах в рамках политических обсуждений. Таким образом дипломат ответила на заявление Баку в связи с обсуждением вопроса Карабаха на встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о принадлежности Карабаха никаким образом не относится к РФ. Он подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы к ней были какие-либо отсылки в этом контексте.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
