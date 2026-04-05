Песков: вопрос принадлежности Карабаха не относится к России

Вопрос о принадлежности Карабаха никаким образом не относится к РФ, заявил в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы к ней были какие-либо отсылки в этом контексте.

Единственное, чего хочет президент Путин и чего хочет Россия, чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам. <...> Россия здесь абсолютно ни при чем, — заявил Песков.

1 апреля Путин провел переговоры с премьером Армении. Во время разговора Никол Пашинян заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана после того, как власти РФ дважды говорили об этом публично.

Ранее Пашинян выразил благодарность Путину за содействие в достижении мирного соглашения между Ереваном и Баку. По словам главы армянского правительства, Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, политическую независимость и суверенитет друг друга.

До этого президент России заявил, что Москва спокойно относится к тому, что Ереван развивает отношения с Брюсселем. В то же время глава государства напомнил, что Армения не сможет находиться сразу в двух таможенных союзах — с Евросоюзом и ЕАЭС.