В МИД КНР раскрыли, что обсудят Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай будет посвящен вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной повестке, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 19–20 мая, сообщает ТАСС.

В ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, — сказал дипломат.

В МИД КНР подчеркнули, что Россия и Китай рассматривают юбилейные даты в отношениях двух стран как основу для дальнейшего развития партнерства. Речь идет о 30-летии установления стратегического партнерства, 25-летии подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также о старте перекрестных Годов образования.

Го Цзякунь заявил, что Москва и Пекин намерены продолжить продвижение двусторонних отношений на качественно новый уровень. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне, а также ряда межправительственных, межведомственных и других двусторонних документов.

Ранее военный эксперт и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Китай искренне рад приезду Путина, в отличие от недавно состоявшегося визита американского лидера Дональда Трампа. Аналитик отметил, что завершение визита главы Белого дома вызвало у принимающей стороны чувство глубокого удовлетворения.