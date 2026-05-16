16 мая 2026 в 04:02

Трамп дал понять, чего боится в конфликте вокруг Тайваня и КНР

Fox News: Трамп заявил о нежелании США воевать с Китаем из-за Тайваня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вовлечения американских войск в возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня, передает Fox News. США не поддерживают сценарий, при котором тайваньская сторона пойдет по пути независимости, подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что и Тайбэй, и Пекин сохранят спокойствие и не допустят эскалации. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином политика США в отношении Тайваня не изменилась, отметил лидер Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось что Си Цзиньпин предложил содействие в урегулировании конфликта вокруг Ирана, однако США отказались от такой помощи. Вашингтон не нуждается в поддержке Пекина, подчеркнул Трамп.

До этого Си Цзиньпин во время визита Трампа в Пекин показал секретный сад. Китайский лидер отметил, что его уже посещал глава РФ Владимир Путин. Трамп поинтересовался, приглашали ли в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко.

