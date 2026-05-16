Трамп раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином Трамп заявил, что отказался от помощи Си Цзиньпина в решении конфликта с Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил содействие в урегулировании конфликта вокруг Ирана, однако США отказались от такой помощи, заявил Fox News президент США Дональд Трамп. Вашингтон не нуждается в поддержке Пекина, подчеркнул глава Белого дома.

Уточняется, что Трамп не просил китайскую сторону участвовать в решении ближневосточного кризиса. По его словам, США способны самостоятельно справиться с этим конфликтом.

Ранее Си Цзиньпин во время визита Трампа в Пекин показал секретный сад. Китайский лидер отметил, что его уже посещал глава РФ Владимир Путин. Трамп поинтересовался, приглашали ли в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена. Он подчеркнул, что все контакты состоялись и основные параметры поездки согласованы.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что американо-китайские переговоры послужили важным этапом на пути к нормализации связей между двумя державами. И Пекину, и Вашингтону выгоднее наладить созидательный диалог, нежели разжигать противостояние на фоне соперничества, подчеркнул парламентарий.