16 мая 2026 в 03:45

Трамп раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что отказался от помощи Си Цзиньпина в решении конфликта с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил содействие в урегулировании конфликта вокруг Ирана, однако США отказались от такой помощи, заявил Fox News президент США Дональд Трамп. Вашингтон не нуждается в поддержке Пекина, подчеркнул глава Белого дома.

Уточняется, что Трамп не просил китайскую сторону участвовать в решении ближневосточного кризиса. По его словам, США способны самостоятельно справиться с этим конфликтом.

Ранее Си Цзиньпин во время визита Трампа в Пекин показал секретный сад. Китайский лидер отметил, что его уже посещал глава РФ Владимир Путин. Трамп поинтересовался, приглашали ли в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена. Он подчеркнул, что все контакты состоялись и основные параметры поездки согласованы.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что американо-китайские переговоры послужили важным этапом на пути к нормализации связей между двумя державами. И Пекину, и Вашингтону выгоднее наладить созидательный диалог, нежели разжигать противостояние на фоне соперничества, подчеркнул парламентарий.

Мир
США
Иран
Китай
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
