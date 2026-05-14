14 мая 2026 в 14:59

В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая

Депутат Чепа: переговоры США и Китая стали основой для улучшения их отношений

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Си Цзиньпин и Дональд Трамп Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
Переговоры США и Китая стали важным шагом для улучшения отношений между двумя странами, заявил в беседе с RTVI депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, и КНР, и Штатам выгодно выстроить конструктивный диалог, а не развязывать конфликт на фоне конкуренции.

Визит Трампа в Китай придаст новый импульс отношениям двух стран. Мы видим риторику Белого дома, что там довольны визитом. Конфликт с Китаем не нужен ни США, ни КНР. И понятно, что две самые мощные экономические державы будут стремиться найти общий язык. Штаты являются самым крупным торговым партнером для Китая. Поэтому для экономики КНР это очень важно, — высказался Чепа.

Он отметил, что в ходе переговоров президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь не могли обойти темы конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. По мнению парламентария, обе эти мировые проблемы оказывают существенное влияние на глобальные процессы.

Ранее китаевед Андрей Островский заявил, что Трамп встретился с Си Цзиньпином прежде всего для обсуждения экономических проблем, к которым отчасти привели торговые войны. По его словам, для КНР в переговорах с США первичен вопрос Тайваня и поставок туда вооружений с Запада.

