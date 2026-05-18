Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера Минздрав: девочка из Нижнекамска находится в стабильном состоянии

Девочка из Нижнекамска, на которую напал бультерьер, находится в стабильном состоянии, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. За пострадавшей наблюдают врачи.

Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов, в отделении оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске бультерьер набросился на 12-летнюю школьницу на улице Юности — бойцовская собака оторвала девочке ухо и изувечила лицо. По словам одного из горожан, подруги школьницы звали на помощь, но никто из прохожих не откликнулся, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.