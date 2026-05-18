18 мая 2026 в 11:27

Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера

Минздрав: девочка из Нижнекамска находится в стабильном состоянии

Девочка из Нижнекамска, на которую напал бультерьер, находится в стабильном состоянии, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. За пострадавшей наблюдают врачи.

Состояние стабильное с положительной динамикой. Под постоянным контролем специалистов, в отделении оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске бультерьер набросился на 12-летнюю школьницу на улице Юности — бойцовская собака оторвала девочке ухо и изувечила лицо. По словам одного из горожан, подруги школьницы звали на помощь, но никто из прохожих не откликнулся, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
