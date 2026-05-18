МВД призвало россиян не делиться личными данными

Россиянам следует скрывать личные данные и не публиковать их в интернете для защиты от доксинга со стороны иностранных государств, предупредила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. В ведомстве пояснили, что сбор и публикация чужой конфиденциальной информации зарубежными спецслужбами сейчас активно используются как опасный инструмент политического давления.

Один из наиболее известных примеров — украинский ресурс «Миротворец», где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны, — добавили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя, полицейские рекомендуют сократить объем личных сведений в интернете. Также специалисты советуют отказаться от публикации фотографий с геометками и подробных маршрутов своих перемещений.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники через мессенджеры заявляют жертвам об утечке персональных данных и краже накоплений под предлогом проверки в «Резервном фонде России»,. Затем к обману подключаются подставные сотрудники спецслужб или финансовых регуляторов, которые убеждают граждан передать сбережения им.