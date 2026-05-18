День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:28

МВД призвало россиян не делиться личными данными

МВД РФ рекомендовало россиянам скрывать личные данные для защиты от доксинга

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам следует скрывать личные данные и не публиковать их в интернете для защиты от доксинга со стороны иностранных государств, предупредила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. В ведомстве пояснили, что сбор и публикация чужой конфиденциальной информации зарубежными спецслужбами сейчас активно используются как опасный инструмент политического давления.

Один из наиболее известных примеров — украинский ресурс «Миротворец», где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны, — добавили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя, полицейские рекомендуют сократить объем личных сведений в интернете. Также специалисты советуют отказаться от публикации фотографий с геометками и подробных маршрутов своих перемещений.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники через мессенджеры заявляют жертвам об утечке персональных данных и краже накоплений под предлогом проверки в «Резервном фонде России»,. Затем к обману подключаются подставные сотрудники спецслужб или финансовых регуляторов, которые убеждают граждан передать сбережения им.

Общество
МВД
Миротворец
доксинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.