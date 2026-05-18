18 мая 2026 в 11:27

В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров

Правительство продлило на полгода запрет на вывоз из России лома драгметаллов

Правительство России продлило до 30 ноября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, сообщили в кабмине. Предыдущее ограничение, введенное в ноябре 2025 года, действовало до 31 мая.

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлён ещё на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года, — говорится в документе.

Под запрет попадают отходы и лом драгметаллов (золота, серебра, платины, а также рутения, родия, палладия, осмия и иридия) и металлов, покрытых ими. Кроме того, ограничения касаются лома электроники, который используют для извлечения ценного сырья, востребованного на внутреннем рынке.

Как и прежде, исключение сделано для экспорта катодной сурьмы в слитках, а также проб, которые аффинажные организации отбирают от партий лома и отходов. Масса одной такой пробы не должна превышать 500 граммов в рамках одной товарной партии, независимо от числа партий по контракту, уточнили в правительстве.

