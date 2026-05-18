Подозреваемый в двойном убийстве в Москве задержан

Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на улице Корнейчука в Москве задержан

Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на улице Корнейчука в Москве задержан в Калужской области, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по столице. По данным ведомства, им оказался сосед. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области. Им оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома в Москве. Как передает пресс-служба ГСУ СК России по столице, инцидент произошел на улице Корнейчука. По данным ведомства, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства их смерти.

Также чемодан с телом мужчины обнаружили на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике. Женщина, гулявшая по парку, нашла синий чемодан в овраге. По ее словам, внутри находился труп. Уточняется, что на теле погибшего были колото-резаные раны. Смерть мужчины могла наступить за пять или семь дней до обнаружения.

