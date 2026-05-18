18 мая 2026 в 10:10

Стоимость нефти Brent выросла после угроз Трампа в адрес Ирана

NYT: нефть Brent подорожала до $111 на фоне угроз Трампа в адрес Ирана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цены на нефть марки Brent подскочили до $111 (8 тыс. рублей) за баррель, в то время как ключевые фондовые индексы и акции крупных компаний пошли вниз, передает The New York Times. Столь бурная реакция трейдеров и инвесторов последовала сразу после того, как американский президент Дональд Трамп выступил с очередным жестким предупреждением в адрес Ирана.

В ходе утренних торгов стоимость североморской смеси Brent выросла почти на 2%. В результате этого ценового ралли котировки впервые c 5 мая зафиксировались на отметке около $111. Американский эталонный сорт West Texas Intermediate также показал уверенный рост более чем на 2%, вплотную приблизившись к значению $108 за баррель.

Причиной возросшей активности на биржах стала публикация главы Белого дома в социальных сетях. В воскресенье, 17 мая, Трамп в ультимативной форме написал, что для Тегерана время стремительно истекает. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

