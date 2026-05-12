12 мая 2026 в 19:02

Частные инвесторы скупили бумаг на рекордные 43 млрд рублей

ЦБ России: физические лица увеличили закупки акций на МосБирже на 70%

Частные инвесторы заняли лидирующую позицию среди покупателей на российском рынке акций в апреле 2026 года, что отражено в данных «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Этот показатель продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись на 70% по сравнению с мартовскими значениями.

Основными нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в апреле стали розничные инвесторы, которые приобрели ценных бумаг на 43,7 млрд рублей, — подчеркивается в материалах регулятора.

В то время как население активно наращивало портфели, профессиональные участники рынка выступали в роли продавцов. Основной объем реализации обеспечили некредитные финансовые организации, которые продали акций почти на 28 млрд рублей. Большая часть этих продаж осуществлялась в рамках доверительного управления, тогда как за счет собственных средств НФО реализовали ценных бумаг на 7,9 млрд.

Центральный банк зафиксировал значительное изменение структуры биржевых торгов в середине весны. Эксперты отмечают, что такая активность граждан остается ключевым фактором поддержки котировок на Московской Бирже.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.

