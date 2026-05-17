В Конгрессе США обсуждают законопроект о санкциях против России Сенатор Грэм заявил о продвижении законопроекта о санкциях против РФ

В Конгрессе США продвигается работа над законопроектом о санкциях, которые могут затронуть страны, продолжающие закупать российскую нефть, заявил NBC News сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, документ даст президенту США Дональду Трампу возможность вводить ограничения против государств, которые поддерживают Россию за счет дешевых закупок нефти.

Он назвал эти страны «теневым флотом». Грэм добавил, что новые меры станут для Трампа «еще одним мощным инструментом» на международной арене и помогут продвигать интересы США.

Сенатор также напомнил, что прошлым летом Вашингтон вводил пошлину в 25% против Индии за закупку российской нефти. Однако в начале февраля США отменили эту меру.

Ранее агентство Bloomberg писало, что администрация американского лидера может снова ослабить ограничения на закупку российской сырой нефти. По мнению аналитиков, подобные шаги Белого дома могут стать прямым следствием нарастающего дипломатического давления со стороны азиатских партнеров. Такие крупные импортеры, как Индия и Индонезия, добились от США смягчения санкций против сырья из РФ на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.