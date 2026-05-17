Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США

Два истребителя «Гроулер» столкнулись во время авиашоу в США при выполнении трюка, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в момент, когда самолеты выполняли маневр в воздухе перед зрителями.

После столкновения экипажи обоих истребителей успели катапультироваться. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

