День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 22:26

Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два истребителя «Гроулер» столкнулись во время авиашоу в США при выполнении трюка, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в момент, когда самолеты выполняли маневр в воздухе перед зрителями.

После столкновения экипажи обоих истребителей успели катапультироваться. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее в Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его.

До этого самолет авиакомпании SunExpress, который следовал по маршруту Бристоль — Анталья, экстренно приземлился в аэропорту Лондона (Станстед) из-за поступившего сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Позднее силовики выяснили, что сообщение было фейковым.

Между тем самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Там приостанавливали прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем. В то же время стало известно, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме.

США
ВВС США
происшествие
истребитель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны
В Литве нашли обломки беспилотника
Беспилотник ВСУ взорвался во дворе жилого дома в Энергодаре
США и Китай неожиданно нашли общий язык по КНДР и Ирану
В Запорожской области произошло аварийное отключение электричества
Закон о смертной казни для террористов вступил в силу в Израиле
Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США
В Иране раскрыли, кто контролирует переговоры с США
В Конгрессе США обсуждают законопроект о санкциях против России
В Германии напомнили Западу о настоящей силе России
В Киеве мужчина нырнул в канал при побеге от ТЦК
В Воронеже водитель маршрутки грубо выгнал глухонемого пассажира
Трамп проведет экстренное совещание по ситуации с Ираном
Ермак может выйти из СИЗО в ближайшее время
Москву накрыла мощная гроза
Семья Оззи Осборна получила особую награду от Конгресса США
Мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Жапаров раскрыл планы Киргизии в случае избрания в СБ ООН
«Скрыть причастность»: раскрыты планы Зеленского на случай задержания жены
ПВО за семь часов уничтожила десятки украинских беспилотников
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.