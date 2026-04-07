Пентагон планирует рекордный рост расходов на вооружение в 2027 году

Министерство войны США планирует существенно увеличить расходы на вооружение в 2027 финансовом году, передает РИА Новости. В бюджетных документах указан рост расходов на 84,6%.

Общие финансы Пентагона вырастут до $413 ммлрд, почти вдвое превысив показатель прошлого года. Наиболее резкий рост произошел в общеоборонных статьях и ракетном вооружении, а также на авиационную и морскую технику.

Сухопутные войска, военно-морской флот, морская пехота и космические силы США получат дополнительные средства на технику и вооружение. Эксперты отмечают, что такой рост расходов отражает стратегические приоритеты Пентагона на ближайшие годы.

Ранее авторы зимбабвийской правительственной газеты The Herald обратили внимание, что у Вашингтона нет четкой стратегии в войне против Ирана и единственным выходом остается позорный уход с Ближнего Востока. За этим неизменно последует крах американского влияния в регионе, отмечает издание. Иран может потребовать ликвидации военных баз США, репараций и перехода на торговлю нефтью в других валютах вместо доллара.