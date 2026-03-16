Ортодонт назвала тревожные причины щелчков в челюсти

Щелчки в челюсти могут указывать на неправильный прикус, травмы, воспалительные процессы или нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), заявила LIFE.ru стоматолог-ортодонт Асмик Григорян. По ее словам, такая проблема также может появиться из-за непроизвольного скрежета зубами, стресса или привычки долго жевать твердую пищу.

Иногда люди замечают, что при открывании рта, жевании или даже зевке у них раздается легкий щелчок в области челюсти. Большинство не придает этому значения. Однако щелчки могут быть тревожным сигналом нарушений в работе височно-нижнечелюстного сустава — важного элемента, отвечающего за подвижность и координацию движений нижней челюсти, — предупредила Григорян.

Она отметила, что при сбоях в работе ВНЧС люди нередко жалуются на боль в области уха, мигрень и ограничение подвижности нижней челюсти. Игнорирование этих симптомов впоследствии может привести к хронической дисфункции такого сустава. Последнее проявляется в виде болей в лице и шее и трудностях при открывании рта. Дисфункция ВНЧС грозит асимметрией улыбки и даже деформацией суставных структур.

