Поход к стоматологу закончился для мужчины ампутацией рук и ног People: американцу ампутировали руки и ноги из-за сепсиса после визита к врачу

Житель Техаса Дэвон Вантерпул потерял ноги и руки из-за сепсиса, который развился после визита к стоматологу, пишет издание People. 34-летний мужчина обратился за помощью 29 декабря с воспаленными деснами.

Когда стоматолог коснулся воспаленных десен, они начали кровоточить, и, вероятно, именно тогда болезнетворные бактерии попали в кровь. Через 45 минут состояние Вантерпула резко ухудшилось, его стало сильно знобить.

Мужчину доставили в больницу, однако ему становилось все хуже. У него развился сепсис, после чего произошла остановка сердца, и медики были вынуждены подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре у пациента диагностировали молниеносную пурпуру — образование тромбов в мелких сосудах, что привело к некрозу тканей.

Врачи пытались удалить пораженные участки, но это вызвало новый септический шок. Для спасения жизни мужчины пришлось принять радикальные меры: ампутировали всю правую ногу и правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

Ранее сообщалось, что в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.