Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:44

Поход к стоматологу закончился для мужчины ампутацией рук и ног

People: американцу ампутировали руки и ноги из-за сепсиса после визита к врачу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Техаса Дэвон Вантерпул потерял ноги и руки из-за сепсиса, который развился после визита к стоматологу, пишет издание People. 34-летний мужчина обратился за помощью 29 декабря с воспаленными деснами.

Когда стоматолог коснулся воспаленных десен, они начали кровоточить, и, вероятно, именно тогда болезнетворные бактерии попали в кровь. Через 45 минут состояние Вантерпула резко ухудшилось, его стало сильно знобить.

Мужчину доставили в больницу, однако ему становилось все хуже. У него развился сепсис, после чего произошла остановка сердца, и медики были вынуждены подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре у пациента диагностировали молниеносную пурпуру — образование тромбов в мелких сосудах, что привело к некрозу тканей.

Врачи пытались удалить пораженные участки, но это вызвало новый септический шок. Для спасения жизни мужчины пришлось принять радикальные меры: ампутировали всю правую ногу и правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

Ранее сообщалось, что в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.

США
Техас
ампутация
стоматологи
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.