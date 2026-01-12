Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:38

Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы

В Новосибирске в руке шестилетнего мальчика взорвалась петарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске шестилетний ребенок получил серьезное повреждение кисти из-за взрыва петарды, сообщили в Новосибирской областной клинической больнице. В результате пострадали кости, суставы, сосуды, нервы и мягкие ткани, указательный палец был практически оторван.

Указательный палец был поврежден безнадежно и фактически ампутирован. Даже сохранить его с чисто косметической целью не имело смысла: палец не рос бы вместе со всем телом, а оставался таким же маленьким и к тому же абсолютно обездвиженным, — рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников.

В ходе операции хирурги использовали кожный лоскут от удаленного пальца, чтобы закрыть рану. Сейчас мальчик остается под медицинским наблюдением.

До этого в Челябинской области шестиклассник получил перелом двух позвонков во время катания с ледяной горки. Дети катались «паровозиком», цепляясь друг за друга. В ходе одного из спусков ребенок упал и не смог самостоятельно подняться. Родители объявили сбор средств на приобретение специального корсета.

