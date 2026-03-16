«Энергетический шок»: в США указали на последствия войны на Ближнем Востоке WSJ: Европу ждет энергетический шок из-за войны США и Ирана

Война США и Израиля против Ирана станет сокрушительным ударом по европейским экономикам, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что к этому приведет «энергетический шок».

Энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. Это станет горьким сюрпризом для региона, который надеялся ускорить рост в этом году после длительного периода стагнации, вызвавшего недовольство избирателей по всему континенту, — говорится в сообщении.

Ранее Генеральный директорат по энергетике ЕК сообщил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке не создает рисков для энергоснабжения ЕС. В заявлении указывается, что запасы нефти в ЕС остаются значительными, а уровень заполнения газовых хранилищ — стабильным.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС нужно по примеру США приостановить запрет на поставки российской нефти. По его словам, такому решению препятствует шантаж со стороны Украины, которому поддаются европейские страны.