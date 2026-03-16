Охранник поднял руку на звезду Голливуда во время премии «Оскар»

Актриса Тейяна Тейлор заявила, что во время церемонии «Оскар» на нее напал сотрудник службы безопасности. Как передает Daily Mail, инцидент произошел сразу после окончания церемонии вручения наград.

Она рассказала, что вместе с одним из руководителей Warner Bros Памелой Абди направлялась к сцене, чтобы сделать фотографию с коллегами по съемочной группе. В толпе охранник перекрыл проход. По ее словам, сотрудник безопасности оттолкнул ее и не позволил пройти дальше. При этом, как утверждает актриса, сотрудник охраны не стал приносить извинения и, наоборот, потребовал, чтобы извинилась сама артистка.

Тейлор сыграла в ленте «Битва за битвой». Именно он был признан лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар». Картина режиссера Пола Томаса Андерсона получил сразу шесть наград. Постановщик отмечен премиями за лучший адаптированный сценарий и режиссуру. Актер Шон Пенн стал лауреатом в категории за лучшую мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис получила статуэтку за лучший кастинг.