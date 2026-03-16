16 марта 2026 в 10:41

На Курской АЭС-2 сделали решающий шаг перед запуском

Новый энергоблок Курской АЭС-2 вывели на 100% мощности

Энергоблок Курской АЭС-2 Фото: Пресс-служба АО Концерн Росэнергоатом/РИА Новости
Новый энергоблок Курской АЭС-2 выведен на 100% мощности, сообщила пресс-служба Росатома. Испытания должны показать, что системы и оборудование работают так, как это предусмотрено проектом. Если параметры подтвердятся, объект смогут ввести в промышленную эксплуатацию.

Первый энергоблок второй очереди Курской АЭС (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), находящийся на этапе опытно-промышленной эксплуатации, выведен на 100% мощности, — говорится в сообщении.

В конце января на строительной площадке Курской АЭС-2 стартовал ключевой этап — заливка «первого бетона» в фундамент энергоблока № 3. Работы начались накануне физического пуска первого энергоблока. Новые реакторы типа ВВЭР-ТОИ станут первыми в своем роде: они обладают повышенной мощностью и увеличенным сроком эксплуатации, что знаменует переход к современному этапу атомной энергетики.

В канун нового 2026 года в единую энергетическую систему России был интегрирован первый энергоблок Курской АЭС-2. Блок вышел на мощность 240 МВт.

