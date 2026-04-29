22 удара ножом: турок убил супругу и едва не лишил жизни трехлетнего сына

Весной 2025 года в Казани в ЖК «Волжская гавань» была убита 35-летняя Елена Рябинина. Также в больницу был доставлен с резаной раной головы ее трехлетний сын. Подозреваемым оказался отец семейства — 50-летний гражданин Турции и Германии Эцфела Мете. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Зарезал на глазах у сына

Елене на момент убийство было 35 лет, она преподавала художественную гимнастику детям. Мете она встретила в Германии и поддалась его ухаживаниям. Но вскоре ушла от мужа, который начал поднимать на нее руку, и уехала на родину.

В злополучный день, 24 мая, Эцфела пришел к своей супруге в ЖК «Волжская гавань», чтобы отметить день рождения сына, пишет «КП-Казань». До этого он приехал в Россию и снял квартиру по соседству. К слову, соседи тоже неоднократно жаловались, что буйный новосел не давал им спокойной жизни.

Предполагается, что мужчина пришел поздравить сына, но на деле закатил супруге сцену ревности. Он убил жену ножом на глазах у малолетнего сына, после чего попытался убить ребенка. В суде он уверяет, что ребенок пострадал случайно.

Как пишет «Реальное время», на теле Елены Рябининой уже после ее смерти эксперты насчитали 22 раны — в области головы, ключицы, спины, кистей, плеча.11 ударов пришлись в область шеи. Сторона обвинения не считает эти заявления валидными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я не верю в то, что он ранил ребенка случайно. В тот день он пришел убивать обоих! У мальчика до сих пор психологическая травма из-за того, что мать зарезали на его глазах», — рассказала журналистам сестра погибшей Анна Рябинина.

По версии следствия, мать закрыла собой ребенка, когда увидела в руках у супруга нож. В итоге девушка умерла, а ее сына удалось спасти благодаря тому, что вскоре в квартире появилась сестра Анна. Она беспокоилась, что родственница не отвечает на звонки. Мете тем временем забаррикадировался на балконе.

Пока скорая спасала малыша, на место приехали полицейские вместе с психологом. Убийца угрожал покончить с собой, но психолог уговорил его сдаться правоохранителям. Так турок оказался в СИЗО.

Склонен к членовредительству

На суде выяснилось, что у Эцфела Мете есть еще двое детей от предыдущего брака. Они проживают в Германии с бывшей супругой. Обвиняемый ранее работал поваром в немецком общепите и имеет инвалидность после онкологического заболевания.

Родственники рассказывают, что Елена делилась с ними подробностями прошлой жизни Мете. По ее словам в Германии мужчину лишили родительских прав и запретили приближаться к детям от первого брака на 500 метров. Получить документы об этом из Германии невозможно из-за деградации взаимоотношений между странами.

По словам гособвинителя Алсу Хабибулиной, в следственном изоляторе подсудимый зарекомендовал себя как нарушитель режима.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Склонен к совершению суицида и членовредительству. Режим содержания не соблюдает. Привлекался к дисциплинарной ответственности. Объявлено два выговора. Поощрений не имеет. Придерживается уголовных понятий», — процитировала гособвинитель характеристику на подсудимого из СИЗО.

Мете возразил через переводчика, что всего лишь совершает пятикратный намаз.

«Ничего такого нет. Но есть один человек, который может такое написать на меня. Я там совершаю пятикратный намаз, все меня любят. Никакой ругани, ссор, разбирательств ни к с кем не было», — утверждал подсудимый.

Терки с переводчиками

Сейчас Мете защищают двое адвокатов, с которыми он общается на немецком языке. Кроме того, на суд прибыл переводчик турецкого языка, предоставленный судом, но обвиняемый отказался от него и потребовал предоставить переводчика на немецкий. Как пишет «Реально время», Мете раскритиковал женщину-переводчика, заявив, что та переводит «недостаточно хорошо». После препираний он все-таки согласился на турецкого переводчика и заявил, что это в последний раз.

Также на суд прибыли мать и сестра убитой Елены Рябининой. Пока они не давали показаний, а лишь поддержали просьбу о продлении ареста. Следующее заседание по делу об убийстве состоится 12 мая. Сына погибшей девушки взяла под свою опеку сестра.

