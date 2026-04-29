Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+

Песков: Россия не планирует выходить из формата ОПЕК+

ОПЕК+ не является организацией, из которой можно выйти, в отличие от самой ОПЕК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность выхода России из формата. Он подчеркнул, что в первую очередь важно сохранение диалога для балансировки энергетических рынков, передает РИА Новости.

Это же не организация как таковая. Организация — это ОПЕК. А ОПЕК+ — это не организация. <…> Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Объединенные Арабские Эмираты заранее не уведомляли Россию о своем решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Он обратил внимание, что это суверенное решение Абу-Даби и в Кремле относятся к нему с уважением.

До этого независимый эксперт Владимир Демидов заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК не вызовет колебаний стоимости нефти, так на страну приходится только 2% от общемировой добычи. По его мнению, решение Эмиратов нанесло определенный репутационный удар по престижу организации, но не станет серьезным экономическим фактором на глобальном рынке.