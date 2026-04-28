Аналитик ответил, как выход ОАЭ из ОПЕК повлияет на цены на нефть

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК не окажет серьезного влияния на мировую стоимость «черного золота», заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его словам, доля добычи ОАЭ в общемировом объеме является крайне незначительной, чтобы стать причиной сильных колебаний цен на сырье.
Я считаю, что выход ОАЭ из ОПЕК — неверное решение. В данный момент Эмираты не могут поставлять нефть в нужных им объемах на внешний рынок. Причина — конфликт между Ираном и США. Все, что они могут делать, это поставки в Фуджейру через один нефтепровод. Во-вторых, когда конфликт закончится, конечно, нефть подешевеет, и какой-то вклад в это внесут непосредственно Объединенные Арабские Эмираты. Но нужно понимать, что они добывают около 2 млн баррелей в сутки. Это где-то 5% от ОПЕК и меньше 2% от всемирной добычи. Поэтому говорить, что выход страны окажет невероятное влияние на цены, не стоит. Но здесь, скорее, это удар по престижу ОПЕК, — сказал Демидов.
Он добавил, что ОПЕК — это единственное объединение, которое действительно следило за сдерживанием цен на энергоресурсы, чтобы они были комфортными для покупателей и продавцов. По словам аналитика, ослабление организации может привести к хаосу на рынке.
Ранее секретариат ОПЕК сообщил, что не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации. Там отметили, что решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.