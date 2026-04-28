Стало известно о реакции ОПЕК на решение ОАЭ покинуть картель В ОПЕК не были осведомлены о планах ОАЭ покинуть организацию

Секретариат ОПЕК не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации, сообщил РИА Новости источник в картеле. По словам собеседника агентства, решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.

При этом в самой ОПЕК не ожидали такого шага от одного из ключевых участников соглашения, отметил источник. Какие именно экономические причины побудили Эмираты покинуть ОПЕК и ОПЕК+, он не уточнил.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо новых инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент на повестке дня нет. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Москва предлагать партнерам по соглашению новые решения на фоне блокады Ормузского пролива.