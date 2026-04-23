Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 13:41

Песков заявил об отсутствии новых идей по ОПЕК+ на фоне кризиса

Подписывайтесь на нас в MAX

Каких-либо новых инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент на повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Москва предлагать партнерам по соглашению новые решения на фоне блокады Ормузского пролива, передает РИА Новости.

Каких-либо других инициатив сейчас пока на повестке дня нет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия продолжает экспорт нефти. Страна вносит свой вклад в стабилизацию цен на мировых энергетических рынках, где спрос растет, а количество предлагаемых ресурсов сокращается, отметил он.

Ранее Песков заявил, что Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. По его словам, роль Москвы в этом плане невозможно переоценить.

Перед этим глава правительства России Михаил Мишустин констатировал, что разница в стоимости между российской нефтью и мировыми марками сейчас становится меньше. Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства создают для государства новые перспективы на рынке.

Власть
Дмитрий Песков
нефть
ОПЕК+
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.