В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов Песков: Россия остается одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов

Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, роль страны в этом плане невозможно переоценить.

Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не возьмет на себя ответственность за транзит нефти. Он разъяснил, что если вновь встанет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявлял, что разница в стоимости между российской нефтью и мировыми марками сейчас становится меньше. Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства создают для государства новые перспективы при анализе финансовых факторов.