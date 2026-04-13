Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:28

В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов

Песков: Россия остается одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, роль страны в этом плане невозможно переоценить.

— сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не возьмет на себя ответственность за транзит нефти. Он разъяснил, что если вновь встанет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявлял, что разница в стоимости между российской нефтью и мировыми марками сейчас становится меньше. Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства создают для государства новые перспективы при анализе финансовых факторов.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.