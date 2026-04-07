07 апреля 2026 в 16:05

Мишустин заявил о новых возможностях за счет дисконта на российскую нефть

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дисконт на российскую нефть в текущих условиях сокращается, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию «Развитие топливно-энергетического комплекса». Глава правительства отметил, что для страны нынешняя ситуация, если рассматривать исключительно экономические аспекты, открывает свежие возможности, передает ТАСС.

Для нашей страны текущая ситуация, если брать исключительно экономические аспекты, открывает новые возможности для улучшения некоторого финансового положения экспортно-ориентированных отраслей и обеспечения дополнительных доходов бюджета. Мы наблюдаем, как сокращается дисконт на российскую нефть, — сказал Мишустин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов. По его словам, Москва ведет переговоры по поставкам энергоносителей за рубеж.

Представитель Кремля также подчеркивал, что Российская Федерация готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский. Мировой спрос на отечественную нефть продолжает оставаться крайне высоким.

Власть
Михаил Мишустин
Россия
нефть
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

