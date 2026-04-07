Песков сделал важное заявление о российских нефти и газе в мире Песков заявил об огромном количестве запросов на российские нефть и газ в мире

В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва ведет переговоры по поставкам энергоносителей за рубеж.

Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений. Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также подчеркивал, что Российская Федерация готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский. Мировой спрос на отечественную нефть продолжает оставаться крайне высоким.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что очередь за российскими энергоресурсами в настоящее время очень велика. Так он прокомментировал решение правительства о введении временного запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний.