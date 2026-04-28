ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК, сообщает агентство WAM. То же касается и объединения ОПЕК+.

Уточняется, что процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

ОПЕК представляет собой постоянную картельную организацию, основанную в 1960 году. В нее входит 12 государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Ключевая задача объединения — контроль квот добычи нефти.

В свою очередь ОПЕК+ — это расширенный формат, созданный в 2016 году. Он объединяет страны ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны, в том числе Россию, для более эффективного регулирования рынка путем совместного сокращения добычи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо новых инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент на повестке дня нет. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Москва предлагать партнерам по соглашению новые решения на фоне блокады Ормузского пролива.