29 апреля 2026 в 17:42

В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве на майские праздники скорректируют график поездов МЦД-3, сообщили в департаменте транспорта столицы. Так, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая интервалы движения на диаметре увеличатся до часа, а часть поездов будет следовать укороченными маршрутами. Причина — капитальный ремонт путевой инфраструктуры на участке Люберцы — Перово.

На Казанском направлении на отрезке Люберцы — Плющево интервалы местами вырастут до часа, на участках Митьково — Плющево и Люберцы — Ипподром — до 40 минут. Большинство составов со стороны Ипподрома будут ходить только до/от станций Быково, Люберцы и Выхино.

Кроме того, у некоторых поездов изменят время отправления и набор остановок — например, составы пропустят станции Косино, Плющево, Ухтомскую и Вешняки. Часть поездов пустят по третьему и четвертому путям с остановками на Раменском, Отдыхе, Люберцах, Выхино, Перово, Андроновке, Авиамоторной и Казанском вокзале.

На Ленинградском направлении интервалы увеличатся до 20 минут, некоторые диаметральные поезда от Зеленограда-Крюково проследуют укороченными маршрутами до/от Митьково и Плющево. На станциях Отдых, Люберцы, Выхино, Электрозаводская, Митьково и Казанском вокзале будут дежурить сотрудники, помогающие пассажирам.

Ранее на Казанском направлении МЦД-3 произошел сбой в движении пригородных поездов. Причиной стали технические неполадки, из-за которых один из составов остановился на станции Перово.

