Внезапная остановка состава на станции Перово спровоцировала сбой на МЦД-3

На Казанском направлении МЦД-3 произошел сбой в движении пригородных поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Причиной стали технические неполадки, из-за которых один из составов остановился на станции Перово.

В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области задерживались из-за реверсивного движения составов на участке Лобня — Бескудниково. Режим был введен из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя.

