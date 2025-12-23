Новый год-2026
Внезапная остановка состава на станции Перово спровоцировала сбой на МЦД-3

На Казанском направлении МЦД-3 произошел сбой в движении пригородных поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Причиной стали технические неполадки, из-за которых один из составов остановился на станции Перово.

В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области задерживались из-за реверсивного движения составов на участке Лобня — Бескудниково. Режим был введен из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя.

До этого пассажиры станции МЦД-2 в Новой Москве сняли с электрички несовершеннолетнего зацепера. Подросток забрался на состав, что сразу заметили другие пассажиры на платформе, а затем силой стащили его оттуда. По словам очевидцев, мальчик активно сопротивлялся и пытался убедить их, что попал на крышу случайно.

