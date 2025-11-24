В Москве задерживается ряд поездов

Поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области задерживаются, сообщила пресс-служба МЖД в Telegram-канале. Причиной стало реверсивное движение составов на участке Лобня — Бескудниково, введенное из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя.

В связи с ухудшением погодных условий в настоящее время на участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за погодных условий вся Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы, создан оперативный штаб. На радиальных линиях курсирует спецтехника, в том числе 24 локомотива с вибропантографами, а также установки для очистки контактной сети от гололеда.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в европейской части России в выходные и на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где столбики уличных термометров покажут до +20 градусов на черноморском побережье.