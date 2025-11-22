Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 08:39

«Не погода, а чудо»: Вильфанд назвал регионы, куда придет июньское тепло

Вильфанд: аномально теплая погода установится в европейской части России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Аномально теплая погода ожидается в выходные и на предстоящей неделе в европейской части России, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Начиная с Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья температуры очень высокие, выше +20 градусов на черноморском побережье, — отметил синоптик.

При этом ночью столбики уличных термометров покажут от +10 до +12 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели соответствуют началу июня в Москве.

Не погода, а просто чудо, — резюмировал он.

Ранее Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в регионах севера Сибири и севера Урала, а также в Якутии прогнозируются аномальные морозы. По его словам, температура воздуха в этих регионах будет на 7–13 градусов ниже климатической нормы. В некоторых районах столбики термометров покажут до −40 градусов.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последнюю неделю осени сохранится неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха от минуса к плюсу. Из-за холодных воздушных масс 24 ноября возможны осадки в виде снега.

