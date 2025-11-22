Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных Вильфанд: аномальные морозы ожидаются в Сибири, Якутии и на Урале с 22 ноября

Аномальные холода прогнозируются в регионах севера Сибири и севера Урала, а также в Якутии, заявил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в этих регионах будет на 7–13 градусов ниже климатической нормы.

На севере Сибири и на севере Урала по-настоящему холодная, зимняя погода, там заброс очень холодных воздушных масс из приполярных регионов. В выходные и рабочие дни следующей недели <…> температура <…> будет от −30 до −37 градусов, — подчеркнул синоптик.

На европейской территории России сильные холода прогнозируются только в Мурманской области, где столбики термометров покажут −18–23 градуса. А вот в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области установится теплая погода, температура будет на 8–12 градусов выше нормы, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков заявил, что грядущая зима в России не будет аномально холодной. И хотя температура воздуха в этот раз будет ниже, чем в прошлом году, но все равно показатели термометра во многих регионах будут выше климатической нормы.