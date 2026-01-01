Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 19:04

Россиянин выиграл 100 млн рублей в лотерею

Житель Липецкой области выиграл 100 млн рублей в лотерею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Липецкой области стал обладателем выигрыша в 100 млн рублей от компании «Столото», сообщает РИА Новости. Приз был разыгран по итогам третьего тура 1707-го новогоднего тиража на 54-м ходу.

По предварительным данным, билет, который принес своему обладателю приз в размере 100 миллионов рублей, был приобретен в составе подарочного набора в Липецкой области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд (140 млрд рублей), пока не явился за деньгами. Уточняется, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

До этого житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку. Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

Кроме того американец выиграл в лотерею $82 тыс. (6,5 млн рублей) благодаря любви к коллекционной газировке. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить Shirley Temple 7-U из лимитированной коллекции, а заодно приобрел счастливый билет.

Россия
лотерея
выигрыши
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение обеспокоено состоянием здоровья Трампа
Трампа уличили в приеме одного вещества в больших дозах
Появились детали о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву
Самолеты застряли в аэропортах Домодедово и Жуковский
«Как собаку»: в Госдуме отреагировали на воскрешение главы РДК
«Прибыли»: на Украине похвастались новым оружием от Германии
В Раде раскрыли, что не сделал Зеленский в 2025 году
Лавров рассказал, чего ждать от председательства России в ОДКБ
Буланова обратилась к бойцам СВО с двумя пожеланиями
В Тольятти новогодний салют залетел в квартиру и устроил пожар на балконе
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Собянин сообщил о сбитом БПЛА над Москвой
Россиянин выиграл 100 млн рублей в лотерею
В небе над Сочи появились самолеты
Пятеро жителей Татарстана пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь
В Италии раскрыли детали ситуации с крупным пожаром на швейцарском курорте
Стало известно, сколько человек задержали в Париже в новогоднюю ночь
Измены, российский паспорт, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Работавший водителем в украинском ТЦК задекларировал золотые слитки
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Общество

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.