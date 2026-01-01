Россиянин выиграл 100 млн рублей в лотерею

Житель Липецкой области стал обладателем выигрыша в 100 млн рублей от компании «Столото», сообщает РИА Новости. Приз был разыгран по итогам третьего тура 1707-го новогоднего тиража на 54-м ходу.

По предварительным данным, билет, который принес своему обладателю приз в размере 100 миллионов рублей, был приобретен в составе подарочного набора в Липецкой области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд (140 млрд рублей), пока не явился за деньгами. Уточняется, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

До этого житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку. Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

Кроме того американец выиграл в лотерею $82 тыс. (6,5 млн рублей) благодаря любви к коллекционной газировке. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить Shirley Temple 7-U из лимитированной коллекции, а заодно приобрел счастливый билет.