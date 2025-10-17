Сорвавшая куш в лотерею женщина решила устроить медовый месяц В США женщина выиграла в лотерею $1 млн и решила потратить его на медовый месяц

Жительница американского штата Северная Каролина Шерил Бах выиграла в лотерею и решила потратить деньги на долгожданный медовый месяц, сообщает People. По информации издания, женщина купила лотерейный билет в продуктовом магазине, но ни на что не надеясь. В результате билет принес ей $1 млн (около 79 млн рублей).

Мне пришлось надеть очки, чтобы убедиться, что я вижу все правильно, — рассказала американка.

После уплаты налогов у нее осталось около $430 тыс. (34 млн рублей). Женщина сообщила о выигрыше мужу. По ее словам, за 31 год им с супругом так и не удалось отметить бракосочетание. В итоге они решили воспользоваться полученным шансом и отправиться в медовый месяц.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья дважды за год стала обладательницей внушительных лотерейных выигрышей. В начале 2025 года она получила 100 тыс. рублей, а спустя несколько месяцев выиграла 27,4 млн рублей. Деньги россиянка собирается потратить на покупку машины и приобретение недвижимости для дочери.

До этого жительница Южной Каролины сказочно разбогатела благодаря ошибке кассира из местного магазина. Женщина пришла в супермаркет Piggly Wiggly, чтобы поучаствовать в лотерее. Там она купила билет, но кассир случайно отдал ей не тот, который она хотела. Американка решила не требовать новый билет и поддалась воле случая.