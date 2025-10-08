Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:59

Россиянка два раза за год выиграла в лотерею и стала миллионершей

Женщина из Подмосковья за год выиграла в лотерею 100 тыс. и 27 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жительница Подмосковья дважды за год стала обладательницей внушительных лотерейных выигрышей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото». В начале 2025 года женщина получила 100 тыс. рублей, а спустя несколько месяцев выиграла 27,4 млн рублей.

В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тыс. рублей в лотерею «Спортлото "6 из 45"», а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, — рассказали представители компании.

Перед сном женщина приобрела билет сразу на три тиража, решив проверить результаты утром. Однако заснуть не удалось, и около часа ночи она все же заглянула в приложение, где увидела уведомление о выигрыше.

Гульнара работает продавцом. Полученный выигрыш она собирается потратить на приобретение недвижимости для дочери и машины.

Ранее жительница Южной Каролины неожиданно разбогатела из-за ошибки кассира в супермаркете Piggly Wiggly. Женщина пришла в магазин, чтобы купить лотерейный билет, но продавец случайно выдал ей другой. Американка решила не менять покупку. В итоге именно этот билет оказался выигрышным и принес ей $303 тыс. (около 25 млн рублей), которые она собирается потратить на ремонт дома.

