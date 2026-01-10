«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США

Возможная военная операция США на территории Гренландии станет настоящей катастрофой и испытанием для НАТО, заявил в беседе с Yle премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Политик выразил надежду на то, что Вашингтон не зайдет так далеко и не пойдет против Дании, которая входит в Альянс.

Это была бы катастрофическая ситуация, потому что страна НАТО вмешивалась бы в военные действия на территории другой страны НАТО. С самого начала мы заявляли, что только гренландцы и датчане будут решать будущее Гренландии. Мы решительно поддерживали это, — сообщил премьер.

Ранее министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Европа должна поддержать план американского президента Дональда Трампа по приобретению Гренландии у Дании. По его словам, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.

До этого политолог Константин Блохин сообщил, что покупка острова слишком дорого обойдется США. Однако, по мнению эксперта, не исключается и аннексия Гренландии. На Западе нет силы, которая способна противостоять США, подытожил собеседник.