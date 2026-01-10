Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:39

Европу призвали радоваться плану Трампа получить Гренландию

Бергам: Европа должна поддержать план Трампа получить Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Европа должна поддержать план американского президента Дональда Трампа по приобретению Гренландии у Дании, заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в программе Rob Schmitt Tonight. По его словам, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.

Европейцы должны приветствовать желание США вмешаться и обеспечить такую защиту, и, конечно же, опять же, в Министерстве внутренних дел мы управляем всеми нашими территориями по всему миру, нашими ассоциированными государствами, — сказал он.

Американский министр заверил, что Вашингтон обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы взять ответственность за Гренландию. Как отметил Бергам, это было бы победой для всех демократий в мире, если бы США усилили свой контроль в этом регионе.

Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. По его словам, президент США может вынудить Данию продать полуостров.

США
Европа
Дональд Трамп
Гренландия
