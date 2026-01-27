Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сам политик рассказал финской газете Iltalehti. Однако, добавил, для такой встречи момент еще не настал.

На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло, — говорится в материале.

Орпо напомнил, что все меняется, и рано или поздно Европе придется вступить в беседу с Россией. Именно Москва решает, что будет с Украиной, подчеркнул Орпо.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х написал, что отказ Европы от закупки российского газа является стратегической ошибкой. Он подчеркнул, что это решение ослабляет Европу, делает ее зависимой от Штатов, как и хотела администрация экс-президента США Джо Байдена.

Тем временем выяснилось, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд. Армандо Мема указал, что, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.