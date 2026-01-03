Раскрыты астрономические потери Финляндии от разрыва отношений с Россией

Годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд, заявил в беседе с ТАСС член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.

Финская экономика теряет от €18 млрд до €20 млрд в год в области торговли с Россией, что является значительной суммой для столь небольшой экономики. Если учесть инфляцию и рост цен на энергоносители, то реальные цифры экономического ущерба могут быть в три раза больше, — сказал политик.

Он подчеркнул, что Финляндия не имеет возможности компенсировать эти потери за счет сотрудничества с каким-либо другим государством. Мема также добавил, что при самом неблагоприятном развитии событий ущерб экономике будет наноситься в течение многих лет. Изменить ситуацию, по его мнению, можно только путем исправления политического курса.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что рост экономики не соответствует желаниям властей страны. Одной из ключевых причин этого он назвал закрытие границы с Российской Федерацией и разрыв торговых связей.