Власти Финляндии свалили вину за крах собственной экономики на Россию Премьер-министр Орпо: финская экономика находится в тяжелом состоянии из-за РФ

Экономика Финляндии находится в тяжелом состоянии из-за десятилетнего экономического спада, заявил в интервью газете Financial Times премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, такая ситуация сложилась в том числе якобы из-за «российской угрозы». При этом политик не привел никаких конкретных доказательств своего тезиса.

В настоящий момент наша экономика находится в очень тяжелом положении. <...> Атмосфера в Финляндии очень напряженная, — подчеркнул Орпо.

Ранее премьер-министр выразил мнение, что у Европы отсутствуют какие-либо альтернативы помощи Украине в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных российских активов. Политик признался, что не хочет думать об этом.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейский союз уже обанкротился. Он объяснил, что на это указывает стремление объединения использовать замороженные активы РФ для Украины.