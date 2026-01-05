Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:29

«Четвертый рейх»: в Финляндии осудили политику фон дер Ляйен

Финский политик Мема назвал четвертым рейхом политику фон дер Ляйен в Евросоюзе

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается превратить Евросоюз в четвертый рейх, заявил ТАСС член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ЕС ожидает скорый крах.

Экономически, политически и идеологически ЕС вот-вот рухнет, потому что Урсула пытается построить четвертый рейх, который, по ее мнению, является единственным способом поддержания мира в Европе, бредовым и фанатичным, — подчеркнул Мема.

По словам политика, фон дер Ляйен перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию. Мема указал, что именно чиновники ЕС угрожают распаду Евросоюза.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пожалел жителей Европы после новогоднего поздравления фон дер Ляйен. В торжественной речи чиновница пообещала «еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году». В связи с этим глава РФПИ назвал европейцев «бедными».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так называемая партия войны в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях. Дипломат назвал сложным вопрос, прошла ли «точку невозврата» фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен
Финляндия
Евросоюз
крах
