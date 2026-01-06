Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:51

В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии

Туск фразой из «Трех мушкетеров» ответил на заявление Трампа о Гренландии

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Европейским странам следует объединить усилия, чтобы противостоять США, заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне слов американского президента Дональда Трампа о притязаниях Вашингтона на Гренландию. В связи с этим он вспомнил выражение из романа французского писателя Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

Один за всех, и все за одного. В противном случае нам конец, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что события в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. По его словам, речь идет в том числе и о Гренландии.

Также британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

Дональд Трамп
Гренландия
Дональд Туск
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
