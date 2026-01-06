Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:24

Сенатор ответил, почему Евросоюз в итоге поддержит США в атаке на Венесуэлу

Сенатор Джабаров: ЕС одобрит атаку США на Венесуэлу в надежде на поддержку Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз может в итоге одобрить атаку США на Венесуэлу в обмен на поддержку Украины, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что Россия должна быть готова к любому варианту развития переговорного трека.

Я думаю, что ЕС в итоге поддержит США по событиям в Венесуэле, рассчитывая, что американцы пойдут им навстречу, что касается ситуации на Украине. Я думаю, там будет такой у них размен. Я допускаю. Потому что на встрече «коалиции желающих» впервые очно будут участвовать представители США. До этого они не участвовали, поэтому надо очень внимательно смотреть за развитием событий и быть готовым к любому повороту. И мы всегда, в принципе, готовы. Но я думаю, что надо понимать, что там идет сложная игра сейчас, ― объяснил Джабаров.

Ранее издание Politico сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих», которая пройдет в Париже. Центральной темой заседания станет Украина.

США
Евросоюз
Украина
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Семенова раскрыла, какую песню исполняет на каждом своем концерте
ВСУ ударили по детскому центру творчества на Херсонщине
Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО
Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения
Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи с живой силой и попал на видео
В Костромской области ликвидируют последствия атаки БПЛА
Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений
Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине
ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ
Авария оставила без воды десятки домов в российском городе
Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году
Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика
«Запоздалое заявление»: военэксперт о планах США создать мощный флот
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии
Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый
Ставка на арест Мадуро принесла трейдеру огромную прибыль
США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.