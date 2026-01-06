Сенатор ответил, почему Евросоюз в итоге поддержит США в атаке на Венесуэлу Сенатор Джабаров: ЕС одобрит атаку США на Венесуэлу в надежде на поддержку Киева

Евросоюз может в итоге одобрить атаку США на Венесуэлу в обмен на поддержку Украины, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что Россия должна быть готова к любому варианту развития переговорного трека.

Я думаю, что ЕС в итоге поддержит США по событиям в Венесуэле, рассчитывая, что американцы пойдут им навстречу, что касается ситуации на Украине. Я думаю, там будет такой у них размен. Я допускаю. Потому что на встрече «коалиции желающих» впервые очно будут участвовать представители США. До этого они не участвовали, поэтому надо очень внимательно смотреть за развитием событий и быть готовым к любому повороту. И мы всегда, в принципе, готовы. Но я думаю, что надо понимать, что там идет сложная игра сейчас, ― объяснил Джабаров.

Ранее издание Politico сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих», которая пройдет в Париже. Центральной темой заседания станет Украина.