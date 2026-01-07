Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию

Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию Эрдоган опроверг сообщение о совете США для Мадуро уехать в Турцию до ареста

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения о предложении США главе Венесуэлы Николасу Мадуро уехать в Анкару. Других комментариев по этому вопросу он не дал, передает Turkish Minute.

Ничего подобного не было. Мы не получали никаких подобных новостей, — подчеркнул Эрдоган.

Американские чиновники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа 23 декабря выдвинула Мадуро требование оставить власть и согласиться на выезд в Турцию. Он отказался, после чего американский лидер 25 декабря одобрил силовую операцию.

Ранее лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал Конгресс США остановить Трампа и вернуть Мадуро в Венесуэлу. Политик подчеркнул, что американский президент нарушил международное право.

Турецкий аналитик Гекхун Гечмен между тем заявил, что операция США в Венесуэле продемонстрировала утрату Вашингтоном способности создавать международный консенсус и привлекать союзников в ключевых регионах мира. По его мнению, этот аспект важнее простой оценки военных возможностей США.