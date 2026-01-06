«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа

Конгресс США обязан остановить президента Дональда Трампа и вернуть похищенного венесуэльского лидера Николаса Мадуро домой, заявил во время выступления в парламенте лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. По мнению политика, Трамп нарушил свои действиями международное право, передает Turkiye Today.

Похищение Мадуро представляет собой, возможно, не имеющий аналогов случай бандитизма, пиратства, похищения человека. На глазах всего мира реализован сценарий фильма «Пираты Карибского моря», который мы видели в кинотеатрах и по телевизору, — констатировал политик.

Он отметил, что текущая ситуация дестабилизирует мировой порядок и превращает международную политику в арену произвола. Бахчели уверен, что право определять политическое будущее Венесуэлы принадлежит исключительно ее гражданам, а не американским спецслужбам.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии.