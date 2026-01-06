Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников Психолог Юданова: походы в кино, свидания и завтрак в постель укрепляют брак

Совместные походы в кино, романтические свидания и мини-отпуск без детей помогут укрепить отношения со второй половинкой во время новогодних праздников, заявила психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1». Также эксперт порекомендовала начинать утро с благодарности и похвалы и писать записки с признаниями в любви.

Покупайте билеты в кино на места для поцелуев. Обязательно наденьте новогоднее настроение и все самое красивое из гардероба. Не забудьте про любимый аромат. Наслаждайтесь друг другом, — посоветовала эксперт.

По мнению психолога, нужно приглашать близкого человека на романтические свидания, периодически пересматривать свадебные фотографии и видео и вспоминать счастливые моменты семейной жизни. Также не лишним будет обсуждение совместных планов на будущее.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что претензии о беспорядке в доме лучше выражать в шутливой форме, чтобы избежать конфликтов. Она подчеркнула, что важно дать мужчине возможность проявить себя и не обесценивать его усилия. По словам Александровой, критика в ответ на инициативу убивает желание помогать, а вот похвала, наоборот, укрепляет союз и мотивирует мужчин.